Nantes

Sucré coulé – Démonstration gourmande Chronographe (Le), 15 août 2021-15 août 2021, Rezé. 2021-08-15

Horaire : 15:00 16:00

Gratuit : non Tarifs : de 0 € à 6 €. De 6 à 99 ans SUCRÉ COULÉ – DÉMONSTRATION GOURMANDE Activité en famille (à partir de 6 ans). Manier le verre en fusion n’est pas donné à tout le monde, mais mouler le sucre fondu, oui ! Réalisez en famille des sucettes et autres bonbons en sucre moulé et découvrez en toute gourmandise la technique du verre moulé. • À 15h, le dimanche 4, 11, 18, et 25 juillet• À 15h, le dimanche 1er, 8, 15, 22 et 29 août• Démonstration à découvrir en famille accessible à partir de 6 ans, • Réservation (02 52 10 83 20 et lechronographe@nantesmetropole.fr), ou inscription le jour même (dans la limite des places disponibles).• Conditions sanitaires : port du masque obligatoire à partir de 11 ans• Tarif : 0 à 6 €• Durée : 1h Chronographe (Le) 21 Rue Saint Lupien Hôtel de Ville Rezé

