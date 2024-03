Such a little — little boat : Soirée autour de l’œuvre d’Emily Dickinson Fondation des États-Unis Paris, mardi 19 mars 2024.

Le mardi 19 mars 2024

de 19h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

À l’occasion du festival Nuits de la Poésie organisé par la Maison des Étudiants Canadiens, la Fondation des États-Unis et la maison d’édition Tango Girafe s’associent en proposant une soirée en amont du festival, permettant de célébrer et d’explorer l’œuvre d’Emily Dickinson.

Dans le cadre de la diffusion de l’ouvrage Le Vésuve à la Maison (Vesuvius at Home) — recueil bilingue de 35 poésies choisies de la célèbre poétesse américaine — venez assister à la rencontre d’une géographie minérale, volcanique et « accoster » dans un jardin méditerranéen via une lecture bilingue des poèmes de la célèbre poétesse américaine, entrecoupés d’interludes musicaux s’en inspirant.

Françoise Élian, éditrice et traductrice du recueil, Antoine Alieri, pianiste, Anna Ayanoglou, poétesse rencontrent le comité du festival Nuits de la Poésie, représenté par Maxime Poignand, des alumni et artistes en résidence à la Fondation des États-Unis.

Fondation des États-Unis 15, boulevard Jourdan 75014

Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/emily-dickinson/ contact@fondationdesetatsunis.org

