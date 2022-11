PHILIPPE MENARD MAÏNA BAR Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 L’Authentique « ONE MAN BAND » Blues/Rock http://www.philippemenard.com/index.html MAÏNA BAR 101 Quai Bliesransbach, 44240 Sucé-sur-Erdre 44240 Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

https://restaurantmaina.com/ Après plus de 20 ans a tourner des galettes,

Isabelle n’avait plus la passion des premiers temps.

La crêperie est finit et laisse place à une petite brasserie le midi avec plat et dessert fait maison puis grignotage le soir.

Rhumerie, bar :) jeudi 24 novembre – 19h00 à 23h30

