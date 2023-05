FÊTE DE LA MUSIQUE le port, 17 juin 2023, Sucé-sur-Erdre.

Une programmation variée sera proposée ! Une belle soirée festive et musicale en perspective !.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

le port

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A varied program will be proposed! A beautiful festive and musical evening in perspective!

¡Se ofrecerá un programa variado! ¡Una hermosa velada festiva y musical en perspectiva!

Es wird ein abwechslungsreiches Programm geboten! Ein schöner festlicher und musikalischer Abend in Aussicht!

Mise à jour le 2023-04-28 par eSPRIT Pays de la Loire