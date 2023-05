VIDE GRENIER Parking école maternelle du Levant Sucé-sur-Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre VIDE GRENIER Parking école maternelle du Levant, 14 mai 2023, Sucé-sur-Erdre. Vide grenier solidaire.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Parking école maternelle du Levant

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Solidarity garage sale Rastro Solidario Solidarischer Flohmarkt Mise à jour le 2023-04-28 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre Autres Lieu Parking école maternelle du Levant Adresse Parking école maternelle du Levant Ville Sucé-sur-Erdre Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Parking école maternelle du Levant Sucé-sur-Erdre

Parking école maternelle du Levant Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suce-sur-erdre/

VIDE GRENIER Parking école maternelle du Levant 2023-05-14 was last modified: by VIDE GRENIER Parking école maternelle du Levant Parking école maternelle du Levant 14 mai 2023 Parking école maternelle du Levant Sucé-sur-Erdre

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique