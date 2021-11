Sucé-sur-Erdre Escale Culture Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre Festival du court-métrage L’HIVER SERA COURT Escale Culture Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Festival du court-métrage L’HIVER SERA COURT Escale Culture, 11 décembre 2021 20:30, Sucé-sur-Erdre. Samedi 11 décembre, 20h30 Sur place Entrée gratuite à l’Escale Culture (Sucé-sur-Erdre) – réservation conseillée. Accès libre au streaming sur http://www.hiverseracourt.fr/live http://www.hiverseracourt.fr/resa Le festival du court-métrage l’Hiver sera court revient pour sa 5eme édition le samedi 11 décembre. Cette année, dans une version « hybride »: en salle et en simultané en streaming sur internet. Le samedi 11 décembre, pour sa 5ème édition, le festival du court-métrage l’Hiver sera court organisé par le collectif Aux Films de l’Erdre avec le soutien des collectivités locales, retrouvera son public à l’Escale Culture, située à Sucé-sur-Erdre. Un événement de plus en plus plébiscité, également accessible en streaming. Une sélection parmi 300 films

Envoyés de toute la France et chaque année plus nombreux, 300 courts métrages ont été visionnés pour construire le choix du collectif : 14 d’entre eux seront diffusés le soir du festival. Une place particulière offerte cette année aux jeunes

Le collectif a pour vocation de fédérer des amateurs désireux de réaliser des films. En 2021, avec l’aide de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres, une trentaine d’adolescents ont été embarqués dans l’univers du 7ème art. Leurs créations seront diffusées le soir du festival. La diffusion évolue

En 2020, la conjoncture particulière a poussé le collectif à s’orienter vers le streaming.

Cette année, malgré le retour en salle, la continuité semble évidente. Le but: toucher un public plus large, les cinéphiles ne pouvant pas se déplacer, les créateurs trop éloignés. Un festival, trois prix

Au prix décerné par l’ensemble des spectateurs en salle, s’ajoute cette année le prix des internautes, auquel le public à distance participera grâce à un vote en ligne. Chacun pourra voter ! Sans oublier le prix du jury pro, décerné par des professionnels du cinéma. Les trophées sont des sculptures originales créées par la plasticienne Simona Déprédurand. Festival l’Hiver sera Court, samedi 11 décembre 2021, 20h30

à l’Escale Culture, 600 rue de la Papinière, 44 240 Sucé-sur-Erdre Entrée gratuite, réservation dès le 1er décembre sur http://www.hiverseracourt.fr/resa Streaming le 11 décembre à 20h30 sur http://www.hiverseracourt.fr/live Site : http://www.hiverseracourt.fr

Page FB https://www.facebook.com/hiverseracourt

Instagram : https://www.instagram.com/hiver_sera_court Renseignements complémentaires: contact@hiverseracourt.fr Escale Culture rue de la Papinière 44240 Sucé sur Erdre 44240 Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique samedi 11 décembre – 20h30 à 23h59

