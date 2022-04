Appel à films pour l’édition 2022 Escale Culture Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre

Appel à films pour l’édition 2022 Escale Culture, 15 avril 2022 09:00, Sucé-sur-Erdre. 15 avril – 25 septembre Sur place inscription gratuite http://www.hiverseracourt.fr/appel Le festival du court métrage L’HIVER SERA COURT lance son appel à films pour sa 6eme édition APPEL A FILMS Le festival du court métrage L’HIVER SERA COURT revient le samedi 10 décembre 2022 à Sucé-sur-Erdre (44). Pour cette 6ème édition, l’appel à films est ouvert du 15 avril au 25 septembre. Les films proposés doivent avoir une durée maximale de 15 minutes, être en langue française ou sous-titrés en français et avoir été produits après le 1er janvier 2020. Parmi la sélection, trois prix seront remis dont un Prix du Public et un Prix du Jury. Pour postuler, c’est simple et gratuit : il suffit de remplir le formulaire http://www.hiverseracourt.fr/appel Pour avoir plus d’infos sur le festival, c’est par là: http://www.hiverseracourt.fr

Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook: https://fb.me/hiverseracourt Escale Culture rue de la Papinière 44240 Sucé sur Erdre 44240 Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique vendredi 15 avril – 09h00 à 09h30

vendredi 20 mai – 09h00 à 09h30

vendredi 17 juin – 09h00 à 09h30

vendredi 15 juillet – 09h00 à 09h30

vendredi 19 août – 09h00 à 09h30

vendredi 16 septembre – 09h00 à 09h30

dimanche 25 septembre – 23h30 à 23h59

Détails Heure : 09:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre Autres Lieu Escale Culture Adresse rue de la Papinière 44240 Sucé sur Erdre Ville Sucé-sur-Erdre lieuville Escale Culture Sucé-sur-Erdre Departement Loire-Atlantique

Escale Culture Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suce-sur-erdre/

Appel à films pour l’édition 2022 Escale Culture 2022-04-15 was last modified: by Appel à films pour l’édition 2022 Escale Culture Escale Culture 15 avril 2022 09:00 Escale Culture Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique