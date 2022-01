Succulentes Serres de Pregny Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques, le dimanche 24 avril à 15:00

Vous traverserez un couloir exubérant par ses floraisons et parfums exotiques. **Sur inscription** à l’adresse: [visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au: 022 418 51 00. Dans le cadre des Variations botaniques. Gratuit et sur inscription. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T15:00:00 2022-04-24T16:00:00

Lieu Conservatoire et Jardin botaniques Adresse Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Ville Chambésy

