du jeudi 3 mars 2022 au vendredi 4 mars 2022 à Le Grand R – Salle du Théâtre

Succession ———- ### De Arnaud Cathrine | Marie-Laure Caradec | Noémie Rosenblatt **Succession raconte l’échappée d’une jeune femme et de sa grand-mère hors des carcans familiaux et sociaux. Un récit à l’écriture précise et à la justesse implacable, où la danse accompagne les mouvements intérieurs.** Un dîner de famille mêlant grands-parents, parents et enfants. Chacun demeure d’abord à sa place, celle assignée par la famille, l’éducation, la société. Jusqu’à ce que Suzanne, la grand-mère, déserte le schéma immuable, entraînant dans son sillage sa petite-fille. Fruit d’une commande à Arnaud Cathrine, la pièce est mise en scène par un duo : la danseuse et chorégraphe Marie-Laure Caradec et la comédienne et metteuse en scène Noémie Rosenblatt. Toutes deux imaginent un théâtre où les corps énoncent autant que les paroles les empêchements et le désir d’être soi.

Tarif B

CRÉATION | THÉÂTRE | DANSE. Un récit à l’écriture précise et à la justesse implacable, où la danse accompagne les mouvements intérieurs.

Le Grand R – Salle du Théâtre Place du Théâtre, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



2022-03-03T20:30:00 2022-03-03T21:45:00;2022-03-04T14:30:00 2022-03-04T15:45:00