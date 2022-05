Success in Failure, Wolfgang Stoerchle Marseille 1er Arrondissement, 10 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Success in Failure, Wolfgang Stoerchle Giselle’s Books 28 Rue Des Convalescents Marseille 1er Arrondissement

2022-05-10 – 2022-07-10 Giselle’s Books 28 Rue Des Convalescents

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Conjointement à la sortie de la première monographie consacré au travail de Wolfgang Stoerchle écrite par Alice Dusapin, Giselle’s Books présente une sélection de ses vidéos accompagnés de documents inédits.



Wolfgang Stoerchle (1944-1976) est une figure artistique particulièrement marquante du début des années 70 qui a laissé une empreinte certaine mais discrète sur une génération d’artistes californiens, notamment grâce à la production de vidéos et de performances impliquant son corps comme matière première. L’histoire de sa vie, aussi brève que mouvementée, est chargée de rumeurs, et sa mort brutale en 1976 a probablement accentué davantage le mythe qui l’entoure. L’ensemble de son œuvre a été réalisé en onze ans, entre 1965 et 1976. Quarante-cinq ans après sa mort, son nom est toujours murmuré dans le monde de l’art de la côte ouest américaine, dans l’attente d’une plus large reconnaissance.



Alice Dusapin a consacré des recherches approfondies sur sa vie et son oeuvre depuis 2017 et a organisé plusieurs expositions sur son travail depuis: Ampersand (Lisbonne) Galerie overduin & co (Los Angeles), Galerie Air de Paris (Paris), Macro (Rome) et Le Crédac (Ivry sur Seine).



La monographie rassemble des entretiens avec Daniel Lentz, Paul McCarthy, Matt Mullican, David Salle Helene Winer, accompagnés d’une large documentations sur ses vidéos et performances, ainsi que de rares sculptures, peintures et installations.



“He stood naked in front of us with eyes closed and tried and failed to get an erection. Such a bad idea and so good.” William Wegman



Exposition et Lancement organisé par Giselle’s Books et Alice Dusapin.



La réalisation de la publication Wolfgang Stoerchle, “Success in Failure”(Daisy Editions, Christophe Daviet-Thery, 2022) a été rendue possible grâce au soutien du CNAP, Terra Foundation for American Art, et Antoine de Galbert.

Giselle’s Books présente une sélection de vidéos qui offriront une introduction à son oeuvre.

https://p-a-c.fr/les-membres/giselle-s-books/success-in-failure-wolfgang-stoerchle-par-alice-dusapin

Conjointement à la sortie de la première monographie consacré au travail de Wolfgang Stoerchle écrite par Alice Dusapin, Giselle’s Books présente une sélection de ses vidéos accompagnés de documents inédits.



Wolfgang Stoerchle (1944-1976) est une figure artistique particulièrement marquante du début des années 70 qui a laissé une empreinte certaine mais discrète sur une génération d’artistes californiens, notamment grâce à la production de vidéos et de performances impliquant son corps comme matière première. L’histoire de sa vie, aussi brève que mouvementée, est chargée de rumeurs, et sa mort brutale en 1976 a probablement accentué davantage le mythe qui l’entoure. L’ensemble de son œuvre a été réalisé en onze ans, entre 1965 et 1976. Quarante-cinq ans après sa mort, son nom est toujours murmuré dans le monde de l’art de la côte ouest américaine, dans l’attente d’une plus large reconnaissance.



Alice Dusapin a consacré des recherches approfondies sur sa vie et son oeuvre depuis 2017 et a organisé plusieurs expositions sur son travail depuis: Ampersand (Lisbonne) Galerie overduin & co (Los Angeles), Galerie Air de Paris (Paris), Macro (Rome) et Le Crédac (Ivry sur Seine).



La monographie rassemble des entretiens avec Daniel Lentz, Paul McCarthy, Matt Mullican, David Salle Helene Winer, accompagnés d’une large documentations sur ses vidéos et performances, ainsi que de rares sculptures, peintures et installations.



“He stood naked in front of us with eyes closed and tried and failed to get an erection. Such a bad idea and so good.” William Wegman



Exposition et Lancement organisé par Giselle’s Books et Alice Dusapin.



La réalisation de la publication Wolfgang Stoerchle, “Success in Failure”(Daisy Editions, Christophe Daviet-Thery, 2022) a été rendue possible grâce au soutien du CNAP, Terra Foundation for American Art, et Antoine de Galbert.

Giselle’s Books 28 Rue Des Convalescents Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-06 par