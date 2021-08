Paris SUPERSONIC île de France, Paris Subzero Fun • Sei Still / Supersonic (Free) SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Subzero Fun • Sei Still / Supersonic (Free) SUPERSONIC, 29 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 29 septembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

Venez fêter la réouverture du Supersonic ! SUBZERO FUN Subzero Fun est un groupe de Rock Indépendant influencé Shoegaze/Psychédélique basé à Paris. Les 3 influences : The Jesus & Mary Chain, My Bloody Valentine, A Place To Bury Strangers ———————— Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)

Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr http://supersonic-club.fr/ https://fb.me/e/8a3bKG2X5 Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-09-29T19:00:00+02:00_2021-09-29T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu SUPERSONIC Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris lieuville SUPERSONIC Paris