Sevran Micro Folie de Sevran île de France, Sevran SUB’SONIC • Micro Folie de Sevran Micro Folie de Sevran Sevran Catégories d’évènement: île de France

Sevran

SUB’SONIC • Micro Folie de Sevran Micro Folie de Sevran, 27 octobre 2021, Sevran. Date et horaire exacts : Le mercredi 27 octobre 2021

de 10h à 11h15

Le mercredi 27 octobre 2021

de 14h à 15h15

payant

Festival Villes des Musiques du Monde – 25e édition – Tournée Générale AU PROGRAMME SUB’SONIC [ Danse ] Sub’SoniC s’articule en plusieurs tableaux mettant en relation le son avec le sable et le son avec le corps. La danse joue avec les limites des formes projetées au sol. Le rapport s’inverse ensuite pour que la danse crée de la musique en utilisant un instrument de musique : le thérémine. La création musicale permet au spectateur de s’immerger dans un monde mystérieux et intrigant. Parfois inaudible, le son continue de sculpter des formes, laissant le corps parler à son tour et la danse résonner dans l’espace. Spectacles -> Danse Micro Folie de Sevran 14 Avenue Dumont d’Urville Sevran 93270

5 : Bobigny – Pablo Picassso (6478m) 7 : La Courneuve – 8 Mai 1945 (8246m)

Contact :Micro Folie de Sevran 0141524916 http://www.villesdesmusiquesdumonde.com https://www.facebook.com/events/383474503421942/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Spectacles -> Danse

Date complète :

2021-10-27T10:00:00+02:00_2021-10-27T11:15:00+02:00;2021-10-27T14:00:00+02:00_2021-10-27T15:15:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Sevran Autres Lieu Micro Folie de Sevran Adresse 14 Avenue Dumont d'Urville Ville Sevran lieuville Micro Folie de Sevran Sevran