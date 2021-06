Paris La Place Centre Culturel Hip Hop Paris SUB’SONIC, Cie VF | En corps ! semaine chorégraphique La Place Centre Culturel Hip Hop Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 19h30 à 21h

Le samedi 26 juin 2021

de 16h à 17h30

payant

La Place présente En corps !, une semaine de spectacles et de workshops consacrée à la création chorégraphique. Avec la COMPAGNIE VF, la danse est un terrain d’expression comme d’expérimentations. Chorégraphié par Valentina Corosu et interprété par Fabrice Mahicka, SUB’SONIC s’appuie sur l’idée que toutes les formes de la nature peuvent être rapportées à une origine sonore. La danse et la musique se répondront dans un dispositif cymatique : grâce à ce système basé sur des vibrations sonores, la matière prendra vie au rythme des mouvements du danseur. Spectacles -> Danse La Place Centre Culturel Hip Hop 10 Passage de la Canopée Paris 75001

4 : Les Halles (104m) 4 : Étienne Marcel (170m)

Contact :La Place Centre Culturel Hip Hop 01.70.22.45.48 contact@laplace.paris

