Subsistance : les leçons de l’écoféminisme pour rester dans les limites planétaires La REcyclerie, 13 juin 2022, Paris.

Le lundi 13 juin 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Lundi 13 juin, rendez-vous à la REcyclerie pour une rencontre sur la thématique de l’écoféminisme avec la philosophe Genevièvre Pruvost et Clotilde Bato, déléguée générale de SOL (Alternatives Agroécologiques et Solidaires).

À l’occasion de la réédition cinquantenaire du rapport Meadows « Les limites à la croissance (dans un monde fini) » de Dennis Meadows, Donella Meadows et Jørgen Randers, La REcyclerie, Rue de l’échiquier et Socialter proposent un cycle inédit de trois grandes conférences autour du concept des limites planétaires et de ses applications.

Geneviève Pruvost est sociologue du travail et du genre au Centre d’étude des mouvements sociaux de l’EHESS. Médaille de bronze du CNRS, elle a enquêté pendant une décennie sur la police, puis sur l’usage légal et illégal de la violence par les femmes, avant de s’intéresser aux communautés rurales, aux alternatives écologiques et aux fondements politiques de la vie quotidienne.

Dans Quotidien Politique. Féminisme, écologie, subsistance (La Découverte, 2021), fruit de dix années d’enquêtes de terrain auprès d’alternatives écologiques concrètes (ZAD, communautés autogérées, chantiers participatifs, etc.) et d’un travail colossal de mise en correspondance théorique, la sociologue s’attache à pointer tous les angles morts dans les « coulisses de la fabrique de [notre] quotidienneté en régime industrialo-capitaliste ». L’objectif : renouer avec la matérialité du monde et dans une plus juste répartition dans ce « travail de subsistance »

Retrouvez l’entretien exclusif avec Geneviève Pruvost dans le dernier hors-série de Socialter « L’écologie ou la mort » https://fr.ulule.com/comment-nous-pourrions-vivre/

Clotilde Bato est une fervente défenseuse des paysan.nes et du climat. Engagée pour l’agroécologie, pour la libération des femmes à travers les pratiques agricoles et pour la reprise en main de notre alimentation, Clotilde est la Déléguée générale de SOL (Alternatives Agroécologiques et Solidaires) et Présidente de Notre Affaire à Tous. Passionnée et formée aux enjeux des civilisations orientales, Clotilde a construit son parcours autour d’un engagement terrain fort notamment en Inde, au Sénégal, au Pérou et en France. Avec l’association SOL, elle soutient des projets agricoles qui prouvent chaque jour qu’un autre modèle économique et social est possible. A travers la promotion de l’agroécologie, leur objectif est de replacer l’humain au cœur de son environnement.

Modération & entretien : Barnabé Binctin, journaliste chez Socialter

GRATUIT sur inscription https://www.helloasso.com/associations/les-amis-recycleurs-old/evenements/les-lecons-de-l-ecofeminisme-pour-rester-dans-les-limites-planetaires

Un moment piquant, pour réfléchir et agir plus intensément.

Cet événement s’inscrit dans la programmation annuelle de la REcyclerie « Nouveaux Plans »

Plus d’infos https://bit.ly/2022-nouveaux-plans

Contact : programmation@larecyclerie.com

