Maison écocitoyenne, le jeudi 9 décembre à 18:00

**Mais depuis quelques années, le moindre apport en sable de nos fleuves et les effets du réchauffement climatique accroissent les risques d’érosion et les aléas de submersions potentielles du** **littoral de Nouvelle Aquitaine.** **Les études de terrain et les projections montrent que dans les années à venir, il faut s’attendre à une intensification de ces phénomènes. L’adaptation apparait incontournable… Mais comment ?** **Avec Bruno Castelle, chercheur CNRS spécialiste du** **littoral, laboratoire EPOC, Université Bordeaux.** **Tout public, en accès libre.** **Pass sanitaire obligatoire**

Gratuit, sans inscription

Depuis toujours nos côtes sableuses sont particulièrement mobiles.La dérive littorale tire naturellement le sable vers le sud, du fait de la configuration de la côte et des courants océaniques côtiers Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

2021-12-09T18:00:00 2021-12-09T20:00:00

