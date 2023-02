Sublunaire Café Le Baryton, 24 février 2023, Lanton .

Sublunaire

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton Lanton Gironde Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

2023-02-24 21:30:00 – 2023-02-24

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton

Gironde

EUR Entre la lune et la terre, SUBLUNAIRE interprète ses rêves qui parcourent leur espace -temps et teintent les notes, les cisèlent d’espoirs, de mélanges de mélancolie, de larmes, de rires, de tendresse et aussi, de révolte

Entre la lune et la terre, SUBLUNAIRE interprète ses rêves qui parcourent leur espace -temps et teintent les notes, les cisèlent d’espoirs, de mélanges de mélancolie, de larmes, de rires, de tendresse et aussi, de révolte

+33 6 43 51 95 84

© Le Baryton

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton

dernière mise à jour : 2023-01-23 par