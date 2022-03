“Sublimes” galerie IRA LEONIS Arles Catégories d’évènement: Arles

"Sublimes"

du jeudi 14 avril au vendredi 27 mai à galerie IRA LEONIS

La galerie IRA LEONIS présente à l’occasion du printemps 2022 une exposition d’une série de photographies iconiques de Françoise Huguier, dont la généreuse personnalité et l’audace artistique sans pareil viendront animer les murs de la galerie dès le 14 avril. Un événement à partager lors du vernissage de « Sublimes » le 15 avril à midi, à la galerie 20 place de la république.

galerie IRA LEONIS 20 place de la république 13200 Arles

