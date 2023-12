Sublime, épopées contemporaines – Exposition, Dock B Pantin, Janvier 2024, 11 janvier 2024 00:00, .

Le vendredi 09 février 2024

Le jeudi 11 janvier 2024

.Tout public. gratuit

L’association MEC MEC marque le début d’année avec sa nouvelle exposition : « Sublime, épopées contemporaines » qui

se tiendra du 11 janvier au 9 février 2024 au Dock B à Pantin.

Un an après l'exposition DUAL, capsule artistique mêlant peinture, photographie et dj set au Pavillon des Canaux, MEC marque le début d'année avec sa nouvelle exposition : « Sublime, épopées contemporaines » qui se tiendra du 11 janvier au 9 février 2024 au Dock B à Pantin.

Inspirée par les émotions qui transcendent l’Humanité depuis des siècles, Sublime explore les nouvelles écritures artistiques. À travers des œuvres qui ne se veulent pas belles mais sublimes, les artistes de l’exposition nous laissent découvrir leurs visions de nos nouvelles épopées.

Sublime accueille les œuvres de jeunes artistes et figures montantes de l’art contemporain telles que Raphaëlle Benzimra et Amandine Massé, toutes deux plasticiennes et félicitées de la promotion 2023 des Beaux-Arts de Paris, qui nous invitent respectivement à découvrir une réinterprétation en gravure du poème “Le Paradis Perdu » de John Milton (1667) et à

questionner nos perceptions modifiées de la réalité à travers des sculptures-miroirs ornementées.

À leurs côtés, le photographe Gabriel Sénéchal propose une série de photographies qui sont les témoins d’une recherche de terrain autour de la représentation des émotions d’une foule survoltée. Il saisit les flous, immobilise les mouvements et capte les pigments d’un ensemble d’individus submergé·e·s par les émotions.

En réponse à cette urgence sentimentale, la plasticienne Hélène Hulak, curatée en 2023 par Inès Geoffroy à l’occasion de 100% L’EXPO à la Grande Halle de la Villette,

nous présente une épreuve de ses trois déesses, aux antipodes des codes et standards imposés aux femmes de notre société. Son œuvre, comme un cri, incarne une fureur féminine pleine de promesses.

Ensemble, ces artistes développent l’iconographie d’une mythologie actuelle : l’histoire, au présent, de ce qui nous dépasse.

Afin de plonger encore plus les visiteur·euse·s dans cette balade sensorielle et sentimentale, MEC invite TKT prod, fondatrice du très récent L’Ode Mère Festival, pour la programmation du dj set d’ouverture de l’exposition mais également du finissage. Au programme : plus de 8h de set des nouveaux noms de la scène électronique parisienne prévues pour accompagner la visite au milieu des œuvres, et finir la soirée en beauté.

Enfin, MEC place le partage et l’accessibilité au cœur de ses préoccupations. Pour accompagner le·la regardeur·se face à des œuvres percutantes, brutes et parfois submergeantes, se déploient des outils et dispositifs de médiation, essentiellement basés sur les états émotionnels. Une partie de ces supports est créée par un groupe d’habitant·e·s de Pantin, dans le cadre d’un atelier de médiation mené en partenariat avec la Ville de Pantin. Ainsi, Sublime vient favoriser le lien social, artistique et émotionnel pour créer un lieu où venir partager son propre sublime.

DOCK B, Pantin

Contact : contactassomec@gmail.com

Graphisme Lucie Neverre, photographie Gabriel Sénéchal Retrouvez l’exposition Sublime du 11 janvier au 09 février 2024