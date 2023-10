Soirée Pâté aux Patates Subligny, 28 octobre 2023, Subligny.

Subligny,Cher

Repas et Soirée, écran pour la finale de Rugby et animation par Ouin ouin.

Samedi 2023-10-28 19:30:00 fin : 2023-10-28 . 20 EUR.

Subligny 18260 Cher Centre-Val de Loire



Dinner and party, screen for the Rugby final and entertainment by Ouin ouin

Cena y fiesta, pantalla para la final de Rugby y animación a cargo de Ouin ouin

Essen und Abend, Leinwand für das Rugby-Finale und Unterhaltung durch Ouin ouin

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois