2022-04-13 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-18 16:00:00 16:00:00

Champagny-en-Vanoise Savoie Champagny-en-Vanoise Indissociable des journées qui s’allongent, du soleil inondant les terrasses et du Printemps du Ski, la 6ème édition Subli’Cimes distille son grain de folie : 5 sommets emblématiques du domaine skiable s’animent au gré de thèmes originaux et inattendus ! info.champagny@la-plagne.com +33 4 79 55 06 55 https://www.la-plagne.com/rendez-vous/subli-cimes Sommet de la Rossa Domaine skiable Champagny-en-Vanoise

