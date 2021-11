SUBETE WO WASURERO ‘Tout Oublier / Forget Everything’ (JAPON/FRANCE) @ LA DYNAMO (Pantin) La Dynamo de Banlieues Bleues, 19 novembre 2021, Pantin.

SUBETE WO WASURERO ‘Tout Oublier / Forget Everything’ (JAPON/FRANCE) @ LA DYNAMO (Pantin)

La Dynamo de Banlieues Bleues, le vendredi 19 novembre à 20:00

Sous la direction artistique de Yann Joussein (Collectif Coax),, une résidence de création et un événement regroupant des artistes perform.eur.euse.s français.e.s et japonais.e.s pour célebrer la scèn Sous la direction artistique de Yann Joussein (Collectif Coax),, une résidence de création et un événement regroupant des artistes perform.eur.euse.s français.e.s et japonais.e.s pour célebrer la scène alternative nippone. ‘Subete Wo Wasurero’ est un proverbe japonais.qui dit plus ou moins ceci : si l’on meurt demain, pouvons-nous être satisfaits de ce que nous avons accompli jusqu’à aujourd’hui ? Tout oublier c’est se libérer pour développer sa singularité, son expression brute et immaculée. Au long de son parcours artistique, le batteur et compositeur Yann Joussein a tissé des liens solides avec le Japon, dans le cadre de diverses collaborations artistiques franco-japonaises. D’où ce projet où il nous invite à découvrir, pour une soirée exceptionnelle à La Dynamo à Pantin et au Lieu Unique à Nantes, la scène alternative japonaise qu’il a pu rencontrer dans les sous-sols de Tokyo, Kyoto, Osaka, Nagoya ou Kobe. —————— —————— ➜ / Alto • [https://marietakahashi.info](https://marietakahashi.info) ➜ / Platines • [http://www.parallaxrecords.jp/katsuramouri/](http://www.parallaxrecords.jp/katsuramouri/) ➜ / Electronique • [https://www.seijimorimoto.com/](https://www.seijimorimoto.com/) ➜ / Pole dance • [https://youtu.be/TnAOHiTenN](https://youtu.be/TnAOHiTenN) ➜ / Guitare • [https://en.wikipedia.org/wiki/Tetuzi_Akiyama](https://en.wikipedia.org/wiki/Tetuzi_Akiyama) ➜ / Shamisen-voix • [https://www.yumikot.com/profile](https://www.yumikot.com/profile) ➜ / Batterie • [https://yannjoussein.wixsite.com/yannjoussein](https://yannjoussein.wixsite.com/yannjoussein) ➜ / Guitare • [https://www.juliendesprez.com/](https://www.juliendesprez.com/) ➜ / Saxophone • [http://www.collectifcoax.com/](http://www.collectifcoax.com/) —————— —————— Banlieues Bleues – La Dynamo 9, rue Gabrielle Josserand 93500 Pantin 01 49 22 10 10 Billetterie (8€) : [https://banlieuesbleues.notre-billetterie.org/](https://banlieuesbleues.notre-billetterie.org/) ̀ Bus 170 – 249 – 330 RER E Pantin Métro ligne 7 Aubervilliers – Pantin – Quatre Chemins Bar et restauration légère les soirs de concerts. Projet soutenu par la région Île-de-France, la DRAC Île-de-France et la fondation Sasakawa.

La Dynamo de Banlieues Bleues 9 Rue Gabrielle Josserand, 93500 Pantin Pantin Seine-Saint-Denis



2021-11-19T20:00:00 2021-11-19T23:00:00