Leda Atomica Musique, le samedi 2 octobre à 19:00

WA7 – Concert : SUB POWER SUN / ASK THE LIGHT : **SUB POWER SUN** (Rock Indé) Marseille « Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde » disait l’autre, « no one ever said it would be easy » disait encore un autre, moi je dis un mélange subtil de délicatesse et de tractopelle… » Adam Revel Issu de la scène rock marseillaise, SUB POWER SUN voit le jour à l’automne 2019. Une rencontre inattendue entre Béa Paradis (ex- BéBé Clandestine, Sub Rosa) auteure-compositrice, au chant et à la guitare, et Pascal Auzias (Doc Vinegar) compositeur, à la guitare et aux chœurs, partageant une passion commune pour l’indie-rock. La formule est simple, énergique, minimaliste … Ils estampillent leur style musical de « Minimal indie electro-rock », avec séquences et boucles electro en toile de fond. La musique de SUB POWER SUN est portée par le chant habité de Béa et les guitares affûtées et lumineuses de Pascal … De leurs concerts naît un vif engouement pour leur musique et leurs prestations scéniques. Les chroniques sont déjà dithyrambiques : « …Carrément imprressionnant…C’est bien simple j’ai eu l’impression d’entendre du Radiohead repris par un mélange de Marianne Faithfull et Melanie, mais avec le jeu de scène d’un David Bowie en pleine forme ». « C’est unique dans le genre et me colle directement les fourmis dans le ventre et les jambes. » (Concertandco.com 2020). Leur univers oscille en permanence entre ombre et lumière, énergie rock et mélancolie, et ne vous laissera sans doute pas indifférents. J.D Premier album à paraître le 7 Janvier 2022 sur le label M&O. Distribution : M&O Music et Believe Digital **ASK THE LIGHT** (Post Punk / Dream Pop) Marseille ASK THE LIGHT est issu de l’association en 2018 de deux marseillais : OLIVIER BOUTRY (vocal/guitar) – aka DASHYEL (instrumental solo works) qui officie également au sein des combos SEBASTOPOL et MOKASSIN – et OLIVIER LOUBET (bass/programming) du défunt groupe SACCO. L’idée de départ d’ Olivier Boutry fut de reprendre les instrumentaux créés avec sa formule “Dashyell” et d’y ajouter des textes, le tout dans un esprit proche de formations telles que Durutti Column ou des Cocteau Twins. La volonté de pouvoir ensuite porter ses titres à la scène l’amène à s’associer à Olivier Loubet. Le son du groupe évolue et l’influence d’autres formations telles Joy Division, The Wake ou encore The Cure se fait sentir. À ce jour ASK THE LIGHT a déjà publié trois EP’s, tous disponibles sur Bandcamp. [[https://askthelight.bandcamp.com/](https://askthelight.bandcamp.com/) [https://www.facebook.com/askthelight](https://www.facebook.com/askthelight) PAF + adhésion Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com)

