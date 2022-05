SUB AQUA – BRAQUAGE SONORE & CIE

2022-05-14 14:30:00 – 2022-05-14 15:20:00 Une performance sonore dans l’univers d’un “énorme torrent”.

Une création composée à partir de prises de sons effectuées en milieu naturel ainsi que sur des ouvrages hydrauliques (chute d’eau du barrage de Vinça, écluses et turbines électriques sur le Rhône). D’un instant paisible au bord de l’eau à une

sensation de submersion, la dramaturgie s’écrit. RDV à 14h30 pour une durée de 50min. Journée organisée en partenariat avec la commune de Saint-Maurice-Navacelles, dans le cadre de la préfiguration de son Tiers-lieu, le service intercommunal des eaux du Lodévois Larzac (SIELL), et le service Tourisme de la Communauté de communes Lodévois et Larzac. Une performance sonore dans l’univers d’un “énorme torrent”.

RDV à 14h30 pour une durée de 50min. Journée organisée en partenariat avec la commune de Saint-Maurice-Navacelles, dans le cadre de la préfiguration de son Tiers-lieu, le service intercommunal des eaux du Lodévois Larzac (SIELL), et le service Tourisme de la Communauté de communes Lodévois et Larzac.

