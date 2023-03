Sub Aqua, Braquage Sonore & Cie Henrichemont Catégories d’Évènement: Cher

Henrichemont

Sub Aqua, Braquage Sonore & Cie, 25 mars 2023, Henrichemont . Sub Aqua, Braquage Sonore & Cie Espace Culturel Victor Hugo Henrichemont Cher

2023-03-25 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-25 16:00:00 Henrichemont

Cher Une création composée à partir de manipulation d’objets sonores insolites tel que de la glace et de prises de sons effectuées en milieu naturel ainsi que sur des ouvrages hydrauliques (chute d’eau du barrage de Vinça, écluses et turbines électriques sur le Rhône). D’un instant paisible au bord de l’eau à une sensation de submersion, la dramaturgie de cette sieste sonore immersive s’écrit jusqu’à la montée fracassante d’une crue où tous les signaux sonores s’affolent. Une performance sonore dans l’univers sonore d’un « énorme torrent ». +33 2 48 26 73 01 https://terresduhautberry.fr/ Sub Aqua

Henrichemont

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Henrichemont Autres Lieu Henrichemont Adresse Espace Culturel Victor Hugo Henrichemont Cher Ville Henrichemont Departement Cher Lieu Ville Henrichemont

Henrichemont Henrichemont Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/henrichemont /

Sub Aqua, Braquage Sonore & Cie 2023-03-25 was last modified: by Sub Aqua, Braquage Sonore & Cie Henrichemont 25 mars 2023 cher Espace Culturel Victor Hugo Henrichemont Cher Henrichemont

Henrichemont Cher