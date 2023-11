Suave Kombucha suave kombucha Hasparren, 25 novembre 2023, Hasparren.

Brasserie de Kombucha artisanal BIO, 100% naturel.

Boisson fermentée à base de thé sucré, réalisée grâce à une mère de Kombucha: culture symbiotique de bactéries et de levures.

Riche en micro-organismes, peu sucrée et sans alcool!

Toutes les recettes sont sans additifs, sans colorants, ni conservateurs.

Chaque aromatisation est composée d’un duo gustatif savoureux à base de fruits et de plantes aromatiques.

Passionnément brassée à Hasparren, Suave Kombucha vous propose une boisson plaisir rafraîchissante et sans culpabilité!

C’est avec joie que je vous ferai découvrir le processus de fabrication de cette boisson atypique.

Sans oublier une dégustation des différents Suave Kombucha!

Les groupes sont limités à 10 personnes. Inscription par mail (contact@suave-kombucha.fr) ou sur la plateforme weezevent (lien à droite), dans la limite des places disponibles.

Rue Léon Larregain Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@suave-kombucha.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:30:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

2023-11-25T13:30:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

