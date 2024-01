SU LA TAKE Le Baiser Salé Paris, mardi 30 janvier 2024.

Le mardi 30 janvier 2024

de 20h15 à 21h15

.Tout public. payant 1 concert : 10 EUR

PASS soirée : 28 EUR

Célébrez avec nous #40ans de musique, de création, et d’amour!!

Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus!

Un retour sur les 3 albums culte Misiya (2004), Su La Také (2008) et Pater Noster (2013) pour (re)mettre en lumière une myriade de couleurs, une mosaïque de saveurs d’une musique aux racines africaines, intense, dense, qui enchante, qui se chante, et qui se danse ! S’inspirant de son histoire, de ses voyages et de ses rencontres instrumentales, Etienne Mbappé exprime ses racines camerounaises, dans sa langue maternelle le Douala et nous emmène à la découverte de terres que nous pensions connaître, entre l’Afrique, le jazz, le funk, le rock …

Grands moments festifs en perspective, avec ce groupe majeur qui a donné des concerts aux quatre coins de la planète. À ne rater sous aucun prétexte !!!

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/40ans-etienne-mbapp

SU LA TAKE