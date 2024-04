STYLAX FEST, FESTIVAL DE MUSIQUE Pressigny, samedi 8 juin 2024.

STYLAX FEST, FESTIVAL DE MUSIQUE Pressigny Haute-Marne

Tout public

Réservez dorénavant votre samedi 8 juin pour la seconde édition du Stylax Fest !

Cette soirée se déroulera en extérieur sur la place de la Fontaine.

En plein cœur du village de Pressigny, le Stylax Fest est un festival de musique hétéroclite et accessible à toutes et tous. Se donnant pour objectif de faire découvrir des formations au style original tout en restant accessible au plus grand nombre, le festival est à prix libre afin de permettre à chacun de participer en fonction de ses moyens.

Buvette et restauration seront prévus.

Entrée à prix libre donnez ce que vous voulez/pouvez ! (10 ct, 5 €, 5000 $…)

Annonce de la programmation à venir…

Début 17h30

Lieu Pressigny, 52500

Place de la Fontaine

Création graphique Mathilde Rachet 1 1 EUR.

Pressigny 52500 Haute-Marne Grand Est hugo.coeurdassier@ntymail.com

