S’TY Trail Saint-Yvi Saint-Yvi Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Yvi

S’TY Trail Saint-Yvi, 19 juin 2022, Saint-Yvi. S’TY Trail Saint-Yvi

2022-06-19 – 2022-06-19

Saint-Yvi Finistère Saint-Yvi TREC Saint-Yvi organise son premier trail S’Ty Trail, au profit de l’association “Petits pas de héros” Trail de 12 ou 24 km – Marche 12 km Inscription possible sur Klikego https://www.klikego.com/inscription/s-ty-trail-2022/running-marche-nordique/1630172428307-1 TREC Saint-Yvi organise son premier trail S’Ty Trail, au profit de l’association “Petits pas de héros” Trail de 12 ou 24 km – Marche 12 km Inscription possible sur Klikego Saint-Yvi

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Yvi Autres Lieu Saint-Yvi Adresse Ville Saint-Yvi lieuville Saint-Yvi Departement Finistère

Saint-Yvi Saint-Yvi Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-yvi/

S’TY Trail Saint-Yvi 2022-06-19 was last modified: by S’TY Trail Saint-Yvi Saint-Yvi 19 juin 2022 finistère Saint-Yvi

Saint-Yvi Finistère