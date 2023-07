Profitez d’une balade naturaliste en calèche Stuzelbronn – Pays de Bitche Sturzelbronn, 17 septembre 2023, Sturzelbronn.

Profitez d’une balade naturaliste en calèche Dimanche 17 septembre, 08h45, 13h45 Stuzelbronn – Pays de Bitche 33,00 € par adulte et 28,00 € de 10 à 16 ans inclus (déconseillé aux moins de 10 ans). Places limitées à 12 personnes par voyage, réservation et billetterie obligatoires auprès de l’Office de tourisme du Pays de Bitche. Départ au 1 route de Hutzelhof

Si vous cherchez une manière insolite d’explorer les richesses naturelles et culturelles du Pays de Bitche, dépêchez-vous de vous inscrire à cette sortie originale, riche en émotions, organisée par Ecotrait en association avec le conservateur de la Réserve naturelle nationale des rochers et tourbières du Pays de Bitche.

Au cours de ces trois heures de balade au rythme cadencé des chevaux de trait, nous réaliserons quelques arrêts pour découvrir des sites de la réserve naturelle nationale : un étang-tourbière, une barre rocheuse, et tout le long, la forêt, sans oublier quelques éléments de notre histoire. Une petite collation apéritive vous sera proposée vers la fin de la sortie matinale et un petit goûter au cours de celle de l’après-midi. Des produits locaux et régionaux !

Stuzelbronn – Pays de Bitche 1, route du Hutzelhof 57230 Sturzelbronn Sturzelbronn 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 16 16 https://www.tourisme-paysdebitche.fr/ https://www.facebook.com/tourismepdb/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 06 16 16 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-paysdebitche.fr »}] Dans le village de Sturzelbronn abritant les vestiges d’une abbaye cistercienne du XIIème siècle apr. J-C, partez en balade depuis le charmant village de Stuzelbronn, à la découverte des sites de la réserve naturelle nationale des rochers et tourbières du Pays de Bitche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T08:45:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:45:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Ecotrait