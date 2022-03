Stuffed Foxes Rock & Chanson, 13 mai 2022, Talence.

Stuffed Foxes

Rock & Chanson, le vendredi 13 mai à 20:30

Stuffed Foxes Six vingtenaires de Tours – dont 3 guitaristes ! –, qui bercent dans le psyché/shoegaze et les attaques noisy étirées jusqu’à l’abandon. Abandon des postures et conventions. Abandon du corps quand l’émotion ne sait plus donner de la tête et que le pied quitte le fil de ces rythmes cabossés. Six amis d’enfance surtout, et un nom de code (“renards empaillés“) qui fleure le trip sous acid… De quoi expliquer sous-couches et multiples portes d’entrées. Les mélodies, aussi, qui se perdent dans les échos et renvoient dans les cordes (électrifiées). 1er EP Float In The Moonsick Club en 2018… Un 2e, No Vacancy, l’année suivante avec sa version vinyle. Et déjà une évidence : celle de la fulgurance, des trompe-l’œil et l’absence de peur face à l’instrumental. Il faut avouer que si les paroles (anglophones) se font rares, c’est pour mieux mettre en valeur la musicalité, confirmée avec leur 1er LP Songs/Revolving. Et partout des détails : les guitares qui singent les breaks de batterie sur “No SoundDrive“ et son final tout en tomes ; les variations cyclothymiques de tempos sur “Oh Lord, It Came To Me“ ; les pas-chassés du violoncelle en arrière- plan de “Track 6“ ; cette virée nocturne 80s avec “First Affront“ ; ou encore ce final “Extended“ dépassant… les 10 min. ?! « Chansons écrites pour être jouées fortes » indique le dos de la pochette ? Plus qu’un retour à l’instinctif, la musique des Stuffed Foxes – dense, nervée et qui sait ménager ses effets – n’incite qu’à l’intensité… Celle de l’instant qui prend tout son sens sur scène. Et qui, au sein du pré carré de la relève rock française (Lysistrata, SLIFT et The Psychotics Monks), a trouvé de quoi agrandir le cercle. Sans tricher.

10 €

Rock & Chanson présente :

Rock & Chanson 181 Rue François Boucher, 33400 Talence Talence Thouars Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T23:00:00