Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air! • STUFFED FOXES Les six vingtenaires seulement guidés par la lumière de leur passion pour la musique et par une créativité bouillonnante se sont vite imposés sur la scène indépendante. Stuffed Foxes s’est fait une réputation sur scène ou leur rock’n roll solaire et psychédélique prend des allures de transe collective. • DEAD MYTH Installé entre Le Havre et Paris, le trio originaire de Normandie travaille d’abord des sons à la frontière du Post-Punk et du Garage Psyché. Ils ont partagé l’affiche avec L.A Witch, avec le groupe Slift et plus récemment avec le groupe rouennais Dye Crap. • DJ SET Retro Sonic par Alex Croq Mac et Ed Bertram Infos pratiques • Vendredi 20 Août 2021 de 18h30 à 2h • Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles) • En plein air, sur la terrasse du Trabendo (211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris) • Buvette et Foodtruck sur place • Newsletter du Supersonic: http://eepurl.com/gmxPzb Situation sanitaire Le pass sanitaire ne vous sera pas demandé mais veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique sera à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières. Merci beaucoup ! Voir moins Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)

Contact :Terrasse du Trabendo 0149234190 https://www.facebook.com/events/496484098127573 Concerts -> Rock Musique

