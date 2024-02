Studyrama Salon des Etudes Supérieures Rue de Pitchot Biarritz, samedi 12 octobre 2024.

Studyrama Salon des Etudes Supérieures Rue de Pitchot Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Lycéen, élève en classes préparatoires ou étudiant, ce salon des Grandes Écoles vous permettra de rencontrer des écoles supérieures de la région de Biarritz et de la France entière.

Posez vos questions aux intervenants des meilleures écoles de la région et trouvez des réponses pour réussir votre orientation.

L ‘occasion de passer une journée à échanger avec des spécialistes des Grandes Écoles de commerce, d’art et d’ingénieurs et d’affiner votre projet d’orientation.

Si vous n’avez pas encore arrêté votre choix d’études, que vous hésitez encore encore les différentes formations proposées par les Grandes Écoles de Biarritz et sa région, ce salon étudiant permettra de trouver votre voie professionnelle et la poursuite d’études post-bac qui correspond à votre choix de carrière.

Inscription gratuite . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 10:00:00

fin : 2024-10-12 17:00:00

Rue de Pitchot Halle d’Iraty

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Studyrama Salon des Etudes Supérieures Biarritz a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Biarritz