Découvrez une bibliothèque universitaire Studium Lingolsheim, 16 septembre 2023, Lingolsheim.

Découvrez une bibliothèque universitaire 16 et 17 septembre Studium Sur inscription, dans la limite des places disponibles. Les modalités seront communiquées ultérieurement sur : https://jardin-sciences.unistra.fr/

Venez découvrir la bibliothèque du Studium.

Le rez-de-chaussée sera ouvert en accès libre le weekend durant les horaires d’ouverture (14h-18h).

Studium 2 rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg Lingolsheim 67380 Bas-Rhin Grand Est https://studium.unistra.fr/ Forum des savoirs, lieu de vie, d’étude, de recherche et de formation, le Studium se place résolument au service des missions de l’Université et de la réussite de ses usagers. L’offre de services se structure autour de trois grands axes : un espace d’accueil ouvert et fédérateur à l’échelle du campus, lieu commun pour la vie étudiante, une bibliothèque et des services pour l’enseignement et la recherche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Le Studium ©Christophe Bourgeois