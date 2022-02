Studios en scène La Batterie – Guyancourt Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Studios en scène La Batterie – Guyancourt, 12 février 2022, Guyancourt. Studios en scène

La Batterie – Guyancourt, le samedi 12 février à 20:30

Plus de 200 musiciens fréquentent régulièrement les studios de répétition de La Batterie ! Vous vous interrogez sur ce qui peut se tramer entre ces murs ? Venez découvrir sur scène 3 groupes : pépites musicales insoupçonnées qui se cachent entre nos murs ! Des découvertes, de la joie, des rencontres … venez nombreux partager l’amour de la musique ! MYSTIC SPIRAL (rock alternatif / garage) Power trio (guitare, basse, batterie et voix) de rock alternatif et indé garage de reprises mais également de compo perso ! NON PEUT-ÊTRE (covers pop rock) Un subtile mélange de pop, rock, funk, blues, vous transportant de l’univers des Stones à celui de Lynyrd Skynyrd en passant par Lou Reed, Eric Clapton, Oasis, Tina Turner, Lenny Kravitz, Joe Jackson, Wilson Pickett, Patti Smith,… FLYING CHUPA CHUPS (covers pop rock) Créés en 1999, les Flying Chupa Chups forment un groupe de reprises pop/rock composé de quatre amis musiciens. Le style varie de Téléphone à Dire Straits, en passant par Pink Floyd, U2, Cold Play, Prince et les Rolling Stones entre autres.

Gratuit, entrée libre

Les soirées Studios en Scène reviennent ! La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T23:15:00

