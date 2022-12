CREATIONS CHOREGRAPHIQUES DES ELEVES DU CONSERVATOIRE DE MONTREUIL Studios de danse Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

CREATIONS CHOREGRAPHIQUES DES ELEVES DU CONSERVATOIRE DE MONTREUIL Studios de danse, 27 janvier 2023, Montreuil. CREATIONS CHOREGRAPHIQUES DES ELEVES DU CONSERVATOIRE DE MONTREUIL Vendredi 27 janvier 2023, 19h00, 20h00 Studios de danse

Entrée libre

Dans le cadre de la Nuit des Conservatoires handicap moteur mi Studios de danse 99 rue Stalingrad Montreuil Centre-ville Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Pour son édition 2023, les élèves en cursus danse contemporaine et classique vous présentent une mutalisation de leurs techniques

