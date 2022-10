Open 240 – Scène Ouverte des Studios 240 Studios 240 / Cormeilles-en-Parisis / 95 Cormeilles-en-Parisis Catégories d’évènement: Cormeilles-en-Parisis

Val-d'Oise

Open 240 – Scène Ouverte des Studios 240 Studios 240 / Cormeilles-en-Parisis / 95, 9 novembre 2022, Cormeilles-en-Parisis. Open 240 – Scène Ouverte des Studios 240 9 novembre 2022 – 10 mai 2023, les mercredis Studios 240 / Cormeilles-en-Parisis / 95

Entrée libre

Vous souhaitez nous faire découvrir votre talent sur scène ? Studios 240 / Cormeilles-en-Parisis / 95 94 rue saint Germain Cormeilles Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « mailto:studios240@ville-cormeilles95.fr »}] Vous souhaitez faire découvrir votre talent sur scène ?

Inscrivez-vous et venez jouez deux titres sur la scène des Studios240. L’inscription se fait par mail à l’adresse mail :

studios240@ville-cormeilles95.fr — INFOS TECHNIQUES

Un backline commun sera mis à disposition (batterie, amplis guitare et basse et clavier)

Le temps de passage est de 2 titres par groupe/artiste soit environ 10 min.

L’ordre de passage est déterminé par tirage au sort le soir même.

Nous reviendrons vers vous à l’approche de la date pour valider votre participation et préparer au mieux votre accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-09T20:45:00+01:00

2023-05-10T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Cormeilles-en-Parisis, Val-d'Oise Autres Lieu Studios 240 / Cormeilles-en-Parisis / 95 Adresse 94 rue saint Germain Cormeilles Ville Cormeilles-en-Parisis lieuville Studios 240 / Cormeilles-en-Parisis / 95 Cormeilles-en-Parisis Departement Val-d'Oise

Studios 240 / Cormeilles-en-Parisis / 95 Cormeilles-en-Parisis Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cormeilles-en-parisis/

Open 240 – Scène Ouverte des Studios 240 Studios 240 / Cormeilles-en-Parisis / 95 2022-11-09 was last modified: by Open 240 – Scène Ouverte des Studios 240 Studios 240 / Cormeilles-en-Parisis / 95 Studios 240 / Cormeilles-en-Parisis / 95 9 novembre 2022 Cormeilles-en-Parisis Studios 240 / Cormeilles-en-Parisis / 95 Cormeilles-en-Parisis

Cormeilles-en-Parisis Val-d'Oise