STAGE improvisation avec Cécile Rabiller StudiolaBase, 25 mars 2023, Châtellerault.

Plein tarif : 60€ / Tarif réduit* : 50€

Venez découvrir le plaisir de la scène

StudiolaBase 8 rue de la Taupanne 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 de 10h à 17h

L’improvisation théâtrale a cela de magique qu’elle permet immédiatement de prendre plaisir sur scène, d’inventer des personnages, de créer collectivement des histoires.

Deux jours d’impro, c’est l’occasion de découvrir cette discipline théâtrale sans complexe, d’affuter ses capacités à s’exprimer, à rebondir devant un public et surtout de s’amuser ensemble.

Un « match » sera organisé en fin de stage, ouvert aux proches des participants.

L’intervenante :

Cécile Rabiller rejoint la Ligue Universitaire d’Improvisation de Poitiers en 2007. Elle explore ensuite d’autres manières d’improviser, en se formant auprès des comédiens d’Aline et Compagnie (Niort) et approfondit également la discipline du clown avec Les Aiguisés.

Conseillère théâtre de l’Académie de Poitiers, elle mène depuis 15 ans des ateliers théâtre en direction des jeunes et adultes. Elle écrit, joue et met en scène pour la Compagnie Brasse Brouillon depuis 2018.

Renseignements et réservations

—A partir de 16 ans

+ Adhésion à l’association laBase 15 € /an

*moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, et minima sociaux

Compagnie laBase

admin@allolabase.com



2023-03-25T10:00:00+01:00

2023-03-26T17:00:00+02:00