Ciné soupe – Marquette-lez-Lille Mardi 7 novembre, 19h00 Studio4 Entrée gratuite, réservation conseillée

Cette année encore, Ciné Soupe a mis les bouchées doubles pour vous proposer un programme alléchant de courts métrages aux thèmes et techniques variés, à découvrir entre ami·e·s ou en famille.

Pour cette 21e saison, venez déguster des films courts qui vous transporteront dans de délicieuses aventures en compagnie de personnages drôles et touchants !

Un moment de découverte et d’échanges à partager en toute convivialité autour de notre traditionnel bol de soupe !

