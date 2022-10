Halloween à Marquette-lez-Lille Studio4 Marquette-lez-Lille Catégories d’évènement: Marquette-lez-Lille

Halloween à Marquette-lez-Lille Studio4, 30 octobre 2022, Marquette-lez-Lille. Halloween à Marquette-lez-Lille 30 et 31 octobre Studio4 Découvrez le monstrueux programme des animations Marquettoises au Studio 4 ! Studio4 4 rue de Wambrechies Marquette-lez-Lille 59520 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:dav@marquettelezlille.fr »}] Vous aimez Halloween ? Ça tombe bien, pour l’édition 2022, la Ville de Marquette-lez-Lille vous propose une sélection d’animations spécialement créées pour l’occasion. > Dimanche 30 octobre, au Studio4 à 16h30

Atelier de conception de petites marionnettes « Le Bal des revenants »

Un atelier horriblement creepy où les enfants fabriquent fantômes et revenants. Chaque enfant repart avec sa créature et son lot d’histoires à faire revenir les morts ! A partir de 6 ans / durée : 1h30 / par la compagnie Lutka Gratuit, sur réservation (animation limitée à 25 places) : dav@marquettelezlille.fr > Dimanche 30 octobre, au Studio4 à 18h

Spectacle de marionnettes « Razel la Sorcière »

Razel la Sorcière sort de son antre ! Elle fabrique devant vos yeux avides et ébahis, remèdes et lentes médications. Grimoire, breuvage, fumigation, rumination, inhalation, venez profiter du spectacle ! La solution à tous vos ennuis se trouve certainement dans ces potions! Mais oserez- vous y goûter? A partir de 6 ans / durée : 30 minutes / par la compagnie Lutka Gratuit, sur réservation (attention places limitées – 200 sièges) : dav@marquettelezlille.fr > Lundi 31 octobre, au Studio 4 à 17h30

Projection du film « E.T., l’extra-terrestre » © Universal Pictures

Elliott, un petit garçon solitaire se lie d’amitié avec un extraterrestre abandonné sur Terre. Avec son frère et sa sœur, Elliott va le recueillir puis l’aider à reprendre contact avec ses congénères, tout en essayant de le garder caché de leur mère et du gouvernement américain. Tous publics / 1982 / Science-fiction, aventure / durée : 1h45 Gratuit, entrée libre (attention places limitées – 200 sièges) + d’infos auprès du service jeunesse : 03 20 14 51 00 > Lundi 31 octobre, au Studio 4 à 20h30

Projection du film « L’Exorciste » © Warner Bros

Chris McNeill, actrice de télévision, s’inquiète d’entendre de plus en plus fréquemment des bruits bizarres dans la chambre de sa fillette, Regan. Celle-ci se plaint d’avoir des difficultés à dormir à cause des mouvements spasmodiques qui ébranlent son lit. D’abord incrédule, Chris vérifie bientôt les dires de sa fille. Celle-ci se transforme peu à peu en un véritable monstre. Interdit aux moins de 12 ans / 1973 / Horreur / durée : 2h12 Gratuit, entrée libre (attention places limitées – 200 sièges) + d’infos auprès du service jeunesse : 03 20 14 51 00 > Lundi 31 octobre, parking du Studio4

Pause gourmande avec un FoodTruck, après chaque séance

Barbe à papa, pop-corn, glace à l’italienne et chocolat chaud feront le plaisir des petits et grands gourmands ! Une collation gratuite et une boisson chaude offertes à chaque spectateur !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-30T16:30:00+01:00

2022-10-31T22:30:00+01:00 Ville de Marquette-lez-Lille

