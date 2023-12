Costume/Vêtement : une question pour la scène Studio-Théâtre de Vitry Vitry-sur-Seine, 15 décembre 2023 14:00, Vitry-sur-Seine.

Costume/Vêtement : une question pour la scène 15 et 16 décembre Studio-Théâtre de Vitry Entrée libre sur réservation

{Wafa Abida & Élise Garraud}

Recherche/Création

« Le costume de théâtre semble se situer aujourd’hui dans une sorte d’impasse esthétique. Contre sa puissance de signification, on lui demande de se faire aussi discret que possible. Cette pièce discute ce premier constat. Elle s’origine dans un travail de recherche théorique et scénique qui nous conduit à considérer le costume contemporain comme un élément scénique qui se travaille sur une ligne qui va de l’ordinaire d’un « vestiaire du réel », au jeu et à la fiction du théâtre. Nous cherchons avec cette pièce à ajourer et ajuster des passages entre ce qui tend plutôt vers le vêtement et ce qui tend plutôt vers le costume, les deux coexistant toujours. Le costume n’est pas seulement le sujet de la pièce, il en est un matériau constitutif. »

{Wafa Abida & Élise Garraud}

Équipe de recherche

Mise en œuvre : Wafa Abida (chercheuse en esthétique), Élise Garraud (costumière, chercheuse)

Avec la participation de : Jeanne Garraud (autrice, metteur en scène, photographe), Frédéric Pouillaude (philosophe), Francesca Sartori (costumière, tailleur), Charles Zévaco (acteur)

Production

Matière écrite

Coproduction

Studio-Théâtre de Vitry

Soutiens

La Générale

Le projet est lauréat de l’appel à projets Recherche théâtre et arts associés de la DGCA/Ministère de la Culture en 2021.

Studio-Théâtre de Vitry 18 av. de l’Insurrection 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Gare – Jean Jaurès Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « matiere.ecrite@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T15:00:00+01:00 – 2023-12-15T16:00:00+01:00

2023-12-16T18:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

Vincent Desclaux