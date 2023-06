Stage théâtre « Les enfants Tanner » à destination des adolescent·e·s Studio-Théâtre de Vitry Vitry-sur-Seine, 4 juillet 2023, Vitry-sur-Seine.

Stage théâtre « Les enfants Tanner » à destination des adolescent·e·s 4 – 7 juillet Studio-Théâtre de Vitry Gratuit sur inscription, limité à quatorze participant·e·s.

Afin d’y participer, merci d’envoyer quelques lignes de motivation, vos coordonnées et votre parcours à contact@studiotheatre.fr. RÉPONSE LE 30/06/2023

Stage à destination des adolescent·e·s

» À partir des textes de Robert Walser, et principalement de son premier roman, les Enfants Tanner, nous mettrons en scène différentes situations de travail, et en particulier celles qui ont trait aux relations entre employé·e et patron. Simon Tanner, le jeune protagoniste du récit, dit ne vouloir d’aucun avenir, mais seulement d’un présent, nous inspirera dans sa manière très singulière d’obéir tout en s’émancipant. Par des allers retours entre les textes, l’improvisation, et la discussion, nous imaginerons conjointement un ensemble de scénettes à partir du motif de l’entretien (embauche, licenciement, augmentation, démission). «

{Agathe Paysant}

Inscriptions

Inscriptions avant le 28/06/2023

À partir de 15 ans jusqu’à 18 ans

Les stages sont gratuits et ont lieu au Studio-Théâtre de Vitry.

Informations

Studio-Théâtre de Vitry

18 av. de l’Insurrection

94400 Vitry-sur-Seine

T.01.46.81.75.50

contact@studiotheatre.fr

Studio-Théâtre de Vitry 18 avenue de l’Insurrection 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Gare – Jean Jaurès Val-de-Marne Île-de-France 0146817550 https://www.studiotheatre.fr/ [{« link »: « mailto:contact@studiotheatre.fr »}] Le Studio-Théâtre de Vitry est un lieu d’expérimentation et de recherche de spectacle vivant.

Des compagnies viennent y créer leurs pièces qui donnent parfois lieu à des Ouverture(s) publiques.

C’est également un endroit de recherche qui permet aux artistes de travailler en équipe sur des problématiques théâtrales qui leur sont propres et n’aboutissent pas directement à des spectacles.

Le Studio-Théâtre organise régulièrement des ateliers et stages à destination des amateurs et des scolaires. RER C – Vitry-sur-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T10:00:00+02:00 – 2023-07-04T17:00:00+02:00

2023-07-07T10:00:00+02:00 – 2023-07-07T17:00:00+02:00

©VincentDesclaux