Le Bon Fruit Mûr Studio-Théâtre de Vitry, 2 décembre 2022, Vitry-sur-Seine. Le Bon Fruit Mûr 2 – 5 décembre Studio-Théâtre de Vitry Cie BLOC – Jeanne LEPERS Studio-Théâtre de Vitry 18 avenue de l’Insurrection 94400 Vitry-sur-Seine Gare – Jean Jaurès Vitry-sur-Seine 94400 Val-de-Marne Île-de-France LE BON FRUIT MÛR Tout son sang reflua dans son cœur Une reine vit seule dans un château déserté, prise au piège d’un hiver interminable. Le roi est parti avec une plus jeune femme. Pétrie de désir de vengeance, elle rumine sa gloire passée et cuve sa décote, tout en travaillant à maintenir sa personne en l’état, malgré la flagrante décomposition en cours. A partir de cette situation pathétique et comique, où l’horizon semble fondamentalement bouché, je veux créer une fête baroque, colérique et érotique. Plongeant en elle-même, puisant dans ses ultimes ressources, notre reine va se confronter à une voix qui la hante : celle de la jeune femme qu’elle était. Une voix dans la voix, un corps dans le corps. Une petite mort, rompant avec l’apparente tragédie du cycle féminin par un sursaut de présent, une renaissance.

Premières Ouverture(s) de cette création qui aura lieu le 14 janvier 2023 aux Passerelles de Pontault-Combault

2022-12-02

2022-12-05

