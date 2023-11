Soirée Courts Métrages 2023 Studio théatre de la MJC La baule escoublac, 2 décembre 2023, La baule escoublac.

Soirée Courts Métrages 2023 Samedi 2 décembre, 20h30 Studio théatre de la MJC Entrée libre: 0

L’atelier cinéma&vidéo La Baule Images propose une soirée consacrée au court-métrage le 2 décembre prochain. Au programme la projection d’une sélection de films primés en festival. Tous les genres seront représentés, les films de fiction, documentaires, et d’animation. Ce sera aussi un temps de rencontres et d’échanges avec les trois réalisateurs invités.

Studio théatre de la MJC Place des Salines 44500 La baule escoublac La baule escoublac Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-03T06:30:00+01:00

