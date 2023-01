2023 Graines marie-galantaises, histoire de passer le temps en mots et en images studio télévision Capesterre-de-Marie-Galante Catégorie d’Évènement: Capesterre-de-Marie-Galante

590 0690 99 80 10 https://www.teveka.net L’association Le Ti Marie Galantais et ses partenaires vous proposent de jouer avec les 10 mots de l’opération « Dis-moi dix mots 2023 ». Les textes sont attendus avant le 14 Février 2023

L’édition 2023 de l’opération « Dis-moi dix mots » a pour thématique « Dis-moi dix mots à tous les temps ».

Ces dix mots qui parlent du temps, du temps joyeux, du temps mélancolique, du temps impatient…

A Marie Galante, parfois le temps semble s’arrêter comme un souffle, puis tout s’accèle. Le temps est subjectif et personnel, alors donnez nous votre vision du Temps, un temps pour soi, un temps pour l’autre.

A partir des dix mots de cette année, grain par grain dans le sablier, partagez avec nous votre vision du temps, qui passe trop vite, qui vous manque ou qui semble trop long, que vous donnez avec joie ou qu’on vous prend sans vergogne… Un concours d’écriture libre et d’images ou de photos dont les meilleurs textes seront mis en images sur la télévision marie galante.

Concours ‘2023 Graines de Marie-galante’ « Dis-moi dix mots »

