La création contemporaine de vitraux et l'espace architectural. Avec des démonstrations de la technique Tiffany, et des pigments métalliques sur le verre, la toile et les façades architecturales.

Studio Sébastien Mehal & Alison Grace Koehler 22 allée des Arts, Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France

Les artistes Alison Grace Koehler et Sébastien Mehal créent tous deux des œuvres qui entretiennent une relation importante avec l’artisanat. Koehler est une artiste vitrailliste titulaire d’un diplôme de métiers d’art, qui réalise des œuvres contemporaines dans des espaces architecturaux et éphémères.

Tout au long du week-end des Journées Européennes des Métiers d’Art, des conférences seront organisées sur la réalisation de vitraux traditionnels et contemporains. Des démonstrations de la technique de la feuille de cuivre et de la peinture sur verre auront lieu. Il y aura également des discussions sur la façon dont le vitrail peut être créé dans des environnements contemporains, ainsi que sur sa relation avec l’architecture dans divers environnements.

L’œuvre de Sébastien Mehal se caractérise par l’utilisation de matériaux industriels, notamment des structures graphiques en aluminium qui rappellent les échafaudages des villes en transformation. Il introduit également des matériaux nobles, comme le bronze et le marbre, dans son art. Issu de l’architecture, il a créé une technique brevetée qui peut être utilisée sur des façades architecturales, ainsi que sur des toiles, et qui fait appel à des pigments métalliques provenant de l’industrie automobile.

Il proposera des démonstrations et des conférences sur cette technique tout au long du week-end.



