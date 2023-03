Un autre regard … studio s2griff Gouvernes Catégories d’Évènement: Gouvernes

Un autre regard … studio s2griff, 1 avril 2023, Gouvernes. Un autre regard … 1 et 2 avril studio s2griff Prouver à tous et à toutes que la photographie n’est pas créer une image améliorée mais montrer les gens tels qu’ils sont sans artifice

Montrer le rôle de la lumière sur un portrait, l’importance de l’arrière plan, le cadrage différent…

Faire découvrir de nouveaux supports d’impression pour les photographies

Présenter les différentes techniques appliquées en studio ou en extérieur au public désirant.

Mini shooting de portraits noir et blanc pour faire redécouvrir les valeurs de cette ancienne méthode de travail chez les photographes, avec des changements d’éclairage. studio s2griff 36 rue pasteur 77400 Gouvernes Gouvernes 77400 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.s2griff.fr »}, {« type »: « email », « value »: « severine@s2griff.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/s2griff.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 photographie studio photo S2GRIFF

