Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Au moment des temps forts de la Biennale, les familles seront immortalisées en se faisant photographier avec différentes techniques, afin d’alimenter la collecte : photo argentique et numérique, de la chambre au smartphone.

Dans une ambiance festive et conviviale, les familles aixoises sous toutes leurs formes sont invitées à se faire « tirer le portrait » !



L'équipe en charge de cette animation enverra en retour les photos aux participants qui viendrons par la suite alimenter L'album de famille des aixois.

