Cours d’essai danses polynésiennes Studio Noureev ATRIUM Chantepie, 14 septembre 2023, Chantepie.

L’association Bouge te Danse ! reprend ses cours de danse polynésienne.

Venez découvrir cette danse à la fois sensuelle et chargée d’histoire, qui mime les paroles de chanson avec grâce et volupté pour les » Aparima », avec force et energie pour les « Otea ».

Les jeudis soir

18h30 – 20h : adolescent 12-17 ans

19h30 – 21h30 : adultes

Studio Noureev ATRIUM 10 avenue des Méliettes 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T18:30:00+02:00 – 2023-09-14T21:30:00+02:00

2024-06-27T18:30:00+02:00 – 2024-06-27T21:00:00+02:00

ori tahiti danse polynésienne

© Leilani SUZANNE