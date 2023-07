Micro-trottoir à Malakoff (montage) Studio Nantais Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Micro-trottoir à Malakoff (montage) Studio Nantais Nantes, 25 août 2023, Nantes. Micro-trottoir à Malakoff (montage) Vendredi 25 août, 14h30 Studio Nantais Entrée libre, inscription conseillée. Mais qu’est-ce qu’un micro-trottoir ? c’est une technique journalistique consistant à interroger des personnes dans la rue sur un sujet. Lors de cet atelier, les jeunes iront interroger les habitant·e·s de Malakoff sur leur quartier, afin de favoriser un lien multigénérationnel entre les habitant·e·s, et une mémoire du quartier. Par la même occasion, les jeunes seront initiés aux outils audiovisuels : camescopes, micros et enregistreurs sons. En août, les jeunes seront initiés au montage et feront le montage des prises de vue ou de son effectuées lors du micro-trottoir. Studio Nantais 70 rue de Coulmiers 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@creativemaker.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

