Découverte des techniques du cinéma – Stages enfants – Creative Maker Studio Nantais – Creative Maker Nantes, lundi 4 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-04 10:00 – 12:30

Gratuit : non 75 € Billetterie : helloasso.com deux tranches d’âge : 8-11 ans et 12-14 ans

Creative Maker organise du 4 au 8 mars 2024 de 10h à 12h30 deux stages de découverte des techniques du cinéma pour les 12-14 ans et pour les 8-11 ans. Les enfants peuvent venir apprendre à écrire, tourner et monter un film à travers des ateliers ludiques et collectifs et la réalisation d’un court métrage. Déroulé du stage : Lundi : Initiation à différentes techniques audiovisuelles et début d’écriture d’un scénario Mardi : Écriture du scénario et préparation pour le tournage Mercredi : Tournage du court métrage Jeudi : Tournage du court métrage Vendredi : Montage du court métrage

Studio Nantais – Creative Maker Nantes 44000

0285529039 https://www.creativemaker.fr/